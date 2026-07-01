116.553 Minuten: Die bewegteste Schule Österreichs

Weit mehr als Ausgleich

Schulleiterin Bettina Fuchshuber: ”Bewegung ist für uns weit mehr als ein Ausgleich zum Unterricht – sie ist ein wichtiger Baustein für erfolgreiches Lernen, Gesundheit und Wohlbefinden. Unser Ziel war dabei nie ein Platz im Ranking, sondern mehr Bewegung in den Schulalltag unserer Kinder zu integrieren. Umso mehr freut es uns, dass die Volksschule Gunskirchen österreichweit den ersten Platz erreicht und nun das Gütesiegel Bewegte Schule erhalten hat.“