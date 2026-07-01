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350 Kinder

116.553 Minuten: Die bewegteste Schule Österreichs

Sport-Mix
01.07.2026 13:26
Die Kinder der VS Gunskirchen staubten den Titel ab.
Die Kinder der VS Gunskirchen staubten den Titel ab.(Bild: Krone)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

350 Kinder springen, tanzen und bewegen sich gemeinsam durch den Veranstaltungssaal in Gunskirchen. Mit 116.553 gesammelten Bewegungsminuten holten sich die Schülerinnen und Schüler der Volksschule Gunskirchen den Titel der bewegtesten Schule Österreichs.

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Die Auszeichnung markiert den Höhepunkt der diesjährigen Initiative „Die Bewegte Schule“. Hinter der Initiative steht die Bildungsstiftung motion4kids, die Schulen dabei unterstützt, Bewegung selbstverständlich in den Schulalltag zu integrieren und so bessere Voraussetzungen für Bildung und soziale Entwicklung zu schaffen. Mehr als 100 Schulen aus ganz Österreich nahmen in diesem Schuljahr teil und sammelten gemeinsam über 2,3 Millionen Bewegungsminuten.

(Bild: Krone)

Im Rahmen der Abschlussveranstaltung erhielt die Volksschule Gunskirchen das Gütesiegel des Vereins Bewegte Schule Österreich. Gemeinsam mit Bürgermeister Christian Schöffmann, Schulleiterin Dipl-Päd. Bettina Fuchshuber und Christoph Mayer als Vertreter der Bildungsstiftung motion4kids, die die Initiative ins Leben rief, sowie zahlreichen Partner:innen feierten die Kinder den Abschluss eines außergewöhnlich bewegten Schuljahres.

Weit mehr als Ausgleich
Schulleiterin Bettina Fuchshuber: ”Bewegung ist für uns weit mehr als ein Ausgleich zum Unterricht – sie ist ein wichtiger Baustein für erfolgreiches Lernen, Gesundheit und Wohlbefinden. Unser Ziel war dabei nie ein Platz im Ranking, sondern mehr Bewegung in den Schulalltag unserer Kinder zu integrieren. Umso mehr freut es uns, dass die Volksschule Gunskirchen österreichweit den ersten Platz erreicht und nun das Gütesiegel Bewegte Schule erhalten hat.“

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