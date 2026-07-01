Darum werden Elordi & Dua Lipas Mann niemals Bond

Daniel Craig war einst ebenfalls umstritten

Auch Daniel Craig galt zunächst als Fehlbesetzung. Laut McWilliams wollte damals kaum jemand den blonden Briten als 007 sehen. Weder das Studio noch viele Fans seien begeistert gewesen. Doch Craig bewies allen das Gegenteil und wurde für viele sogar zum besten Bond der Neuzeit.