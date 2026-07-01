Ärzte suchen nach Krebs und finden Würmer im Kopf

Patient war nie in verseuchen Gebieten

Der Mann hatte sich jedoch nie im Ausland aufgehalten oder in Gebieten, in denen dieser Parasit vorkommt. Er hatte jedoch bis zu seiner Pensionierung vor zehn Jahren im Baugewerbe gearbeitet. Die Ärzte nehmen an, dass er dort mit Kollegen zusammenarbeitete, die aus solchen Gebieten stammten. Er habe häufig Mahlzeiten in Pausen mit den anderen geteilt und gemeinsame Sanitäranlagen genutzt. So habe eine unbemerkte Übertragung des Bandwurms stattfinden können.