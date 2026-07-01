In die Isolation gebombt: Räumt Russland die Krim?

Evakuierungsplan für 250.000 Menschen

Tatsächlich sei ein Plan für die Evakuierung ausgearbeitet worden, berichten die anonymen Blogger unter Berufung auf eigene Quellen. Er sieht demnach davor, dass staatliche Organe, verschiedene Einrichtungen und ein Teil der Bevölkerung von der Halbinsel geschafft werden sollen. Der Plan betrifft demnach bis zu 250.000 Menschen. Ob er umgesetzt wird, sei genauso unbeantwortet wie die Frage danach, wo diese große Personenzahl Unterschlupf finden soll.