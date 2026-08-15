Der Rauch zog jetzt über die Alpen nach Kärnten

Die Feuerwehr, der Forstdienst und der Zivilschutz sind bereits seit mehreren Tagen im Dauereinsatz. Am Samstag konzentrieren sie sich darauf, das Feuer rund um den Cuel Feltron einzuschließen und zu verhindern, dass die Flammen auf das Hauptmassiv der Amariana überspringen. Die Bedingungen sind schwierig: Dichter Rauch verhüllt den Berg immer wieder und schränkt die Sicht massiv ein. Dennoch ist das Aufgebot aus der Luft enorm, wie das österreichische Nachrichtenportal „5 Minuten“ berichtet. Zusätzlich zu Löschflugzeugen werden demnach auch slowenische Drohnen eingesetzt, die besonders heiße Stellen in dem Gebiet aufspüren sollen.