Finaltag: Österreichs Männer an Finali vorbei

Finale jeweils außer Reichweite

2,27 Sek. fehlten im Endeffekt auf den Aufstieg in den Endlauf. „Bei mir allein waren es zwei Sekunden“, meinte Mladenovic über seinen schwächeren Split. „Am ersten 50er habe ich es noch ganz gut gemacht, dann bin ich aber leider komplett gebrochen.“ Giefing hatte nur rund 35 Minuten zwischen dem 400-m-Vorlauf und seinem Staffeleinsatz, mehr als 200 m Ausschwimmen ging sich dazwischen nicht aus. „Ich habe richtig gemerkt, dass ich noch das Laktat von den 400 drinnen gehabt habe. Ich habe leider die Staffel ein bisschen runtergezogen“, gab auch er sich selbstkritisch.