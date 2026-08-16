Virus grassiert: Austria-Gegner verschiebt Partie

Am Donnerstag trifft die Wiener Austria auswärts im Play-off zur Fußball-Conference-League auf Sporting Braga. Das für den (heutigen) Sonntag geplante Ligaspiel gegen Gil Vicente mussten die Portugiesen wegen eines grassierenden Magen-Darm-Virus absagen.
Laut Aussendung standen Braga nur zehn Kaderspieler, darunter drei Torhüter, zur Verfügung. Eingefangen will sich der Club das Virus in Bulgarien haben, wo das Rückspiel der 3. Quali-Runde gegen Dinamo Minsk stattfand.
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