Vermisstes Pferd „Floki“ nach Wochen tot entdeckt

Nach wochenlangem Bangen herrscht für die Besitzer nun traurige Gewissheit: Ein seit Ende Juni im Tiroler Leutasch (Bezirk Innsbruck-Land) vermisstes Pferd namens „Floki“ wurde jetzt tot aufgefunden. Der zunächst vermutete Diebstahl des Tieres hat sich damit nicht bestätigt.
Der Isländer-Wallach „Floki“ war im Zeitraum zwischen dem 27. und 29. Juni aus einer Gruppe von vier Tieren vom Weidegebiet Puittal nördlich der Gehrenspitze in Leutasch verschwunden.
Suchaktionen und Zeugenaufrufe erfolglos
Aufgrund der damaligen Umstände bestand zunächst der Verdacht, dass das Pferd gestohlen worden sein könnte. Der entstandene Schaden wurde damals mit einem hohen vierstelligen Eurobetrag beziffert. Sämtliche Suchaktionen und Zeugenaufrufe verliefen im Sand.
Das verendete Tier wurde durch einen Polizeidiensthund, der sich mit seiner Hundeführerin privat im Berggebiet aufhielt, abseits der Wanderwege aufgefunden.
Ermittler von der Polizei
Verendetes Tier lag zwischen Latschen
Jetzt herrscht traurige Gewissheit. „Floki“ ist tot! Wie die Polizei berichtete, wurde das verendete Tier bereits Mittwochabend, gegen 20.30 Uhr, im Puittal oberhalb der ursprünglichen Weidefläche entdeckt. Das Pferd lag abseits der dortigen Wanderwege zwischen Latschen.
Polizeihund löste Rätsel um „Floki“
Aufgespürt wurde das tote Tier durch einen Polizeidiensthund, der sich gemeinsam mit seiner Hundeführerin privat im Berggebiet aufhielt.
Mit dem Auffinden des verendeten Tieres hat sich der ursprüngliche Verdacht eines Diebstahls nicht bestätigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.