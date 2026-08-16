Vermisstes Pferd „Floki“ nach Wochen tot entdeckt

Suchaktionen und Zeugenaufrufe erfolglos

Aufgrund der damaligen Umstände bestand zunächst der Verdacht, dass das Pferd gestohlen worden sein könnte. Der entstandene Schaden wurde damals mit einem hohen vierstelligen Eurobetrag beziffert. Sämtliche Suchaktionen und Zeugenaufrufe verliefen im Sand.