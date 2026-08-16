Mit Zigarette eingeschlafen: Nachbar rettet Frau

Nachbar als Lebensretter

Die Bewohnerin des Objekts befand sich beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Sicherheit. Laut ihren Angaben sei sie mit einer brennenden Zigarette auf der Couch eingeschlafen – der Alarm des Brandmelders hätte sie schließlich geweckt. Sekunden später war auch schon ein aufmerksamer Nachbar zur Stelle, der die Frau aus der Wohnung brachte.