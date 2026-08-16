Mit Zigarette eingeschlafen: Nachbar rettet Frau

Das war richtig knapp: In der Nacht auf Sonntag brach in einem Wohnhaus in Bürs (Vorarlberg) ein Feuer aus. Eine Bewohnerin war mit brennender Zigarette auf der Couch eingeschlafen. Zum Glück reagierte ihr Nachbar blitzschnell.
Gegen 0.15 Uhr wurde den Einsatzkräften ein Wohnungsbrand in Bürs gemeldet. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr drang bereits dichter Rauch aus einer Wohnung im Obergeschoß des Mehrparteienhauses. In einem ersten Akt wurden die Bewohner der angrenzenden Objekte sicherheitshalber evakuiert.
Wohnung komplett zerstört
In weiterer Folge drang ein Atemschutztrupp der Feuerwehr Bürs in das Objekt ein. Wie sich herausstellte, befand sich der Brandherd im Wohnzimmer. Zwar konnte das Feuer rasch gelöscht werden, die Zweizimmerwohnung ist allerdings komplett zerstört worden und wohl für längere Zeit nicht bewohnbar.
Nachbar als Lebensretter
Die Bewohnerin des Objekts befand sich beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Sicherheit. Laut ihren Angaben sei sie mit einer brennenden Zigarette auf der Couch eingeschlafen – der Alarm des Brandmelders hätte sie schließlich geweckt. Sekunden später war auch schon ein aufmerksamer Nachbar zur Stelle, der die Frau aus der Wohnung brachte.
Bewohnerin im Spital
Die Wohnungsinhaberin wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur weiteren medizinischen Abklärung ins Landeskrankenhaus Bludenz transportiert. Die übrigen Haushalte konnten nach erfolgter Belüftung des Gebäudes wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.
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