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16-jähriger Wallach

Lionel Messi – der Fußballstar auf vier Hufen

Sport-Mix
16.08.2026 11:28
Lionel Messi geht geschmeidig über die Hindernisse.
Lionel Messi geht geschmeidig über die Hindernisse.(Bild: Andras Petyus)
Porträt von Sophie Hartl
Von Sophie Hartl

Wenn Lilly Hacker ihren Partner für ein Springturnier anmeldet, könnte man beinahe meinen, dass gleich ein Fußballstar den Parcours betritt. Denn, wenn dieses Team zur Pferdeinspektion, kurz „Vet-Check“ aufgerufen wird, werden selbst jene hellhörig, die mit Pferdesport wenig zu tun haben. „Lionel Messi“ lautet der Name des 16-jährigen Wallachs mit beeindruckender Erfahrung.

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Lilly selbst findet den Namen einfach „sehr cool, bei der Anmeldung für Turniere oder beim Vet-Check schmunzeln die Leute oft und sagen mir, wie großartig der Name nicht ist“, erklärt die Jugendliche stolz. Auch in der Stallgasse wird sie häufig auf den Namen ihres Sportpartners angesprochen. Durch die zahlreichen fehlerfreien Runden, die das Duo in letzter Zeit absolvieren konnte, haben sich Lilly und Lionel Messi bereits einen echten Wiedererkennungswert im Turniersport erarbeitet.

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