Lionel Messi – der Fußballstar auf vier Hufen

Lilly selbst findet den Namen einfach „sehr cool, bei der Anmeldung für Turniere oder beim Vet-Check schmunzeln die Leute oft und sagen mir, wie großartig der Name nicht ist“, erklärt die Jugendliche stolz. Auch in der Stallgasse wird sie häufig auf den Namen ihres Sportpartners angesprochen. Durch die zahlreichen fehlerfreien Runden, die das Duo in letzter Zeit absolvieren konnte, haben sich Lilly und Lionel Messi bereits einen echten Wiedererkennungswert im Turniersport erarbeitet.