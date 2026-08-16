Nach Pfandflaschen gesucht, von Zug erfasst – tot

Opfer starb noch an Ort und Stelle

Der Mann bemerkte den durch die Station durchfahrenden Schnellzug zu spät, er wurde von der Bahn erfasst und so schwer verletzt, dass er noch an Ort und Stelle starb. Ein Einsatz von Rettung, Polizei und Feuerwehr war die Folge, wie das Video eines Lesers zeigt.