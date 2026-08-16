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Schreckliche Szenen

Nach Pfandflaschen gesucht, von Zug erfasst – tot

Wien
16.08.2026 13:00
Porträt von krone.at
Von krone.at

Dramatischer Unfall mit tödlichem Ende am frühen Samstagnachmittag am Bahnhof Liesing in Wien: Ein Mann hatte offenbar auf der Suche nach Pfandflaschen das Gleisbett betreten. Ein durchfahrender Schnellzug erfasst den 45-Jährigen – jede Hilfe kam zu spät.

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Die schrecklichen Szenen spielten sich gegen 13.30 Uhr ab. Zeugen hatten das spätere Opfer dabei beobachtet, wie es das Bahnhofsgelände auf Pfandflaschen durchsuchte. Dabei gab sich der 45-Jährige letztlich in tödliche Gefahr – und kletterte auch ins Gleisbett. 

Opfer starb noch an Ort und Stelle
Der Mann bemerkte den durch die Station durchfahrenden Schnellzug zu spät, er wurde von der Bahn erfasst und so schwer verletzt, dass er noch an Ort und Stelle starb. Ein Einsatz von Rettung, Polizei und Feuerwehr war die Folge, wie das Video eines Lesers zeigt.

Einsatzkräfte am Bahnhof Liesing
Einsatzkräfte am Bahnhof Liesing(Bild: „Krone“-Leserreporter, Krone KREATIV)
(Bild: „Krone“-Leserreporter, Krone KREATIV)
(Bild: „Krone“-Leserreporter, Krone KREATIV)

Die Station wurde nach dem Unfall komplett geräumt, der Zugverkehr vorübergehend eingestellt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen, teilte die Polizei am Sonntag mit. 

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