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Blaualgen-Alarm in Ostsee: Vorsicht an Stränden

Deutschland
16.08.2026 12:13
In der Ostsee haben sich große Blaualgen-Teppiche gebildet. (Symbolbild)
In der Ostsee haben sich große Blaualgen-Teppiche gebildet. (Symbolbild)(Bild: LukaszB - stock.adobe.com)
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Von krone.at

Wer heuer seinen Urlaub an der deutschen Ostsee verbringt, kann sprichwörtlich ein „blaues Wunder“ erleben. Denn dort haben sich Blaualgen ausgebreitet, die für unangenehme allergische Reaktionen sorgen können. An mehreren Stellen gibt es Bade-Warnungen.

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Vor den Küsten zwischen den deutschen Städten Rostock und Hiddensee fühlt sich die Blaualge aktuell besonders wohl. Dort haben sich große bläulich-grüne Algenteppiche ausgebreitet, die sich über das gesamte Binnenmeer bis vor die dänische Küste ziehen, wie mehrere deutsche Medien unter Berufung auf das deutsche Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie berichten.

Das Baden ist aktuell nirgends an der Ostsee verboten, es gibt aber Warnungen für mehrere Badestellen nördlich der Stadt Lübeck. Wenn Badegäste ab Kniehöhe ihre Füße im Wasser nicht mehr erkennen können, weil es zu trüb ist, sollten sie nicht baden oder schwimmen gehen. Dann sollten auch keine Kleinkinder mehr im seichten Wasser planschen oder am Ufer spielen, wie das Land Schleswig-Holstein rät. 

Übelkeit, Fieber & Co.
Blaualgen können für Menschen sehr unangenehm und sogar gefährlich werden, warnen Experten. Wer mit Blaualgen in Kontakt kommt, muss mit Symptomen wie Haut- oder Augenreizungen, Übelkeit, Erbrechen, Fieber oder Atemwegserkrankungen rechnen.

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Genau genommen sind Blaualgen keine klassischen Algen, sondern Bakterien und mit freiem Auge nicht erkennbar. Blaualgen können sich im Sommer explosionsartig in Gewässern ausbreiten, dann können sie als Schlieren oder Verfärbungen im Wasser sichtbar werden. Innerhalb weniger Stunden können sich die Teppiche verändern, weil sie von Wind und Wetter abhängen.

Kein Einzelfall
Abseits der Ostsee sind auch etliche Seen im Norden Deutschlands von den Bakterien befallen. Auch in Österreich breiten sich immer wieder Blaualgen aus. In Oberösterreich wurde etwa erst vor wenigen Wochen für den Prameter Badesee ein Badeverbot ausgesprochen.

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