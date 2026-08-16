Blaualgen-Alarm in Ostsee: Vorsicht an Stränden

Das Baden ist aktuell nirgends an der Ostsee verboten, es gibt aber Warnungen für mehrere Badestellen nördlich der Stadt Lübeck. Wenn Badegäste ab Kniehöhe ihre Füße im Wasser nicht mehr erkennen können, weil es zu trüb ist, sollten sie nicht baden oder schwimmen gehen. Dann sollten auch keine Kleinkinder mehr im seichten Wasser planschen oder am Ufer spielen, wie das Land Schleswig-Holstein rät.