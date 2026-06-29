Johannes Stipsits wird Geschäftsführer der WAB

Langjährige Erfahrung

Stipsits verfügt über langjährige nationale und internationale Erfahrung in Wirtschaft, Finanzen und öffentlicher Verwaltung. Zuletzt war er wirtschaftlicher Generaldirektor der Diözese Eisenstadt und verantwortete dort die wirtschaftliche Steuerung einer Organisation mit rund 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Zu seinen internationalen Stationen zählen leitende Funktionen bei der Europäischen Kommission, der Weltbank sowie als Vorsitzender der ISORA-Arbeitsgruppe; der internationalen Plattform für den Erfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit von Steuer- und Finanzverwaltungen aus mehr als 160 Staaten. Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen Unternehmensführung, Beteiligungs- und Risikomanagement, Förderwesen sowie strategische Organisationsentwicklung.