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Neue Herausforderung

Johannes Stipsits wird Geschäftsführer der WAB

Burgenland
29.06.2026 11:00
Der Stinatzer Johannes Stipsits (56).
Der Stinatzer Johannes Stipsits (56).(Bild: Diözese Eisenstadt)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Der international erfahrene Wirtschaftsmanager aus Stinatz übernimmt mit 1. Juli 2026 die Geschäftsführung der WAB Beteiligungen und Risikomanagement GmbH, einer Tochtergesellschaft der Landesholding Burgenland und zentrale Wirtschaftssäule in der Unternehmensgruppe.

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Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann zeigt sich überzeugt von der Personalentscheidung: „Mit Johannes Stipsits konnten wir einen ausgewiesenen Wirtschafts- und Finanzexperten für diese verantwortungsvolle Aufgabe gewinnen. Seine internationale Erfahrung, seine Führungskompetenz und sein strategischer Blick werden wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der WAB Beteiligungen und des Wirtschaftsstandortes Burgenland setzen. Ich bin überzeugt, dass er die anstehenden Herausforderungen mit großer Kompetenz und Weitblick meistern wird.“

26 Bewerbungen
Der Bestellung ging ein transparentes, mehrstufiges Auswahlverfahren voraus. Insgesamt gingen 26 Bewerbungen ein, fünf Kandidatinnen und Kandidaten wurden zum Hearing eingeladen. Johannes Stipsits ging daraus als bestgereihter Bewerber hervor.

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Langjährige Erfahrung
Stipsits verfügt über langjährige nationale und internationale Erfahrung in Wirtschaft, Finanzen und öffentlicher Verwaltung. Zuletzt war er wirtschaftlicher Generaldirektor der Diözese Eisenstadt und verantwortete dort die wirtschaftliche Steuerung einer Organisation mit rund 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Zu seinen internationalen Stationen zählen leitende Funktionen bei der Europäischen Kommission, der Weltbank sowie als Vorsitzender der ISORA-Arbeitsgruppe; der internationalen Plattform für den Erfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit von Steuer- und Finanzverwaltungen aus mehr als 160 Staaten. Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen Unternehmensführung, Beteiligungs- und Risikomanagement, Förderwesen sowie strategische Organisationsentwicklung.

Große Vorfreude
Stipsits freut sich auf seine neue Aufgabe und bedankt sich für das ihm entgegengebrachte Vertrauen: „Gemeinsam werden wir daran arbeiten, die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Burgenland weiter zu stärken, Investitionen zu fördern und langfristige Wertschöpfung für das Land und seine Menschen zu schaffen. Ein besonderer Fokus wird dabei auf Zukunftstechnologien wie Robotik, Künstlicher Intelligenz und Cybersecurity liegen. Gerade in diesen Bereichen sehe ich große Chancen, neue Arbeitsplätze, Innovation und nachhaltiges Wachstum ins Burgenland zu bringen.“

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