Wissen über Lebensmittel mit Kursen schaffen

Die Landwirtschaftskammer Burgenland lädt Schulen zur Weiterbildung für Lehrer und Schüler ein. Bestehende Angebote können genützt werden.
Mangelnde Kompetenz bei Lebensmitteln und deren Entstehung ortet der Präsident der Burgenländischen Landwirtschaftskammer, Nikolaus Berlakovich: „Viele Kinder wissen heute immer weniger darüber, woher Lebensmittel kommen und wie sie entstehen. Wer aber nicht versteht, wie Lebensmittel produziert werden, kann ihren Wert nur schwer einschätzen“.
Wer versteht, wie Lebensmittel entstehen, trifft bewusstere Entscheidungen, vermeidet Verschwendung und stärkt die regionale Landwirtschaft
Carina Laschober-Luif, Agrarsprecherin der ÖVP Burgenland
Zusammen mit der Agrarsprecherin der ÖVP Carina Laschober-Luif schlägt er eine engere Zusammenarbeit zwischen den Schulen und regionalen landwirtschaftlichen Betrieben vor.
Bauernhöfe haben Angebote
Wichtige Beiträge leisten bereits bestehende Angebote wie die Seminarbäuerinnen oder „Schule am Bauernhof“: „Kinder erleben dort unmittelbar, wie Lebensmittel entstehen. Solche praxisnahen Angebote sollten noch stärker genutzt werden“, so Berlakovich. Auch eine Weiterbildungsoffensive „Lebensmittelkompetenz Burgenland“ mit modularen Kursangeboten für Lehrer regen die beiden an. Das Burgenland könne dabei eine Vorreiterrolle einnehmen. „Wer versteht, wie Lebensmittel entstehen, trifft bewusstere Entscheidungen, vermeidet Verschwendung und stärkt die regionale Landwirtschaft“, so Laschober-Luif.
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