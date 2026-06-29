Wissen über Lebensmittel mit Kursen schaffen

Bauernhöfe haben Angebote

Wichtige Beiträge leisten bereits bestehende Angebote wie die Seminarbäuerinnen oder „Schule am Bauernhof“: „Kinder erleben dort unmittelbar, wie Lebensmittel entstehen. Solche praxisnahen Angebote sollten noch stärker genutzt werden“, so Berlakovich. Auch eine Weiterbildungsoffensive „Lebensmittelkompetenz Burgenland“ mit modularen Kursangeboten für Lehrer regen die beiden an. Das Burgenland könne dabei eine Vorreiterrolle einnehmen. „Wer versteht, wie Lebensmittel entstehen, trifft bewusstere Entscheidungen, vermeidet Verschwendung und stärkt die regionale Landwirtschaft“, so Laschober-Luif.