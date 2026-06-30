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Kurz vor Ferienbeginn

Eine neue Baustelle verschärft die Stausituation

Salzburg
30.06.2026 06:00
Wegen der Fahrbahnsanierung wird es in Eugendorf wieder einmal zu Staus kommen.
Wegen der Fahrbahnsanierung wird es in Eugendorf wieder einmal zu Staus kommen.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Felix Roittner
Von Felix Roittner

Am Montagvormittag startete in Eugendorf in Salzburg die Sanierung des Zubringers auf die A1-Westautobahn, was schon am ersten Tag zu Verzögerungen im Verkehr führte. An zwei Wochenenden wird der Zubringer sogar komplett für den Verkehr gesperrt, dann müssen Autofahrer über Thalgau oder Stadt ausweichen.

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Seit Montag laufen die Arbeiten der Fahrbahnsanierung in Eugendorf bei der Zu- und Abfahrt der Westautobahn. Der Zubringer ist daher nur noch einspurig befahrbar. Und das kurz vor Ferienbeginn im Osten Österreichs.

Üblicherweise stehen in beide Richtungen zwei Spuren zur Verfügung. Schon am Montag zur Mittagszeit kam es deswegen zu längeren Verzögerungen. Auch in den kommenden Wochen ist daher – gerade in den Verkehrsspitzen – mit wesentlichen Verzögerungen zu rechnen.

Dem nicht genug: An zwei Wochenenden wird die Auf- und auch die Abfahrt bei der Anschlussstelle Wallersee komplett gesperrt. Die erste Sperre erfolgt zwischen 3. Juli, 18 Uhr, und 5. Juli, 20 Uhr. Die zweite soll dann eine Woche später erfolgen. Das könnte mit dem Ferienbeginn zu großen Problemen führen.

Die Baustelle auf der A1 sorgt seit Monaten für Verzögerungen und zerrt an den Pendler-Nerven.
Die Baustelle auf der A1 sorgt seit Monaten für Verzögerungen und zerrt an den Pendler-Nerven.(Bild: Andreas Tröster)

Ortschef rechnet mit einer großen Herausforderung
Und auch am Wochenende des großen, mehrtägigen Electric Love Festivals am Salzburgring soll die Anschlussstelle komplett gesperrt sein. „Ich hoffe, es ist gut genug informiert worden. „Wir haben auch eng mit unserem Tourismusverband kommuniziert“, sagt der Eugendorfer Bürgermeister Robert Bimminger. Für ihn wird die gesamte Situation der kommenden Wochen „sicher eine Herausforderung“.

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Durch die Baustelle auf der A1 kommt es jetzt schon täglich zu den Hauptverkehrszeiten zu langen Verzögerungen. Bei der Sperre kann nur über Thalgau oder die Anschlussstelle Salzburg-Nord ausgewichen werden, was für zusätzliches Aufkommen in der Flachgauer Gemeinde sorgen könnte. Längstens sollen die Arbeiten bis 23. August dauern. Das aber nur, wenn die Sperren wegen der Wetterverhältnisse verschoben werden müssen.

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