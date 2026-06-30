Eine neue Baustelle verschärft die Stausituation

Durch die Baustelle auf der A1 kommt es jetzt schon täglich zu den Hauptverkehrszeiten zu langen Verzögerungen. Bei der Sperre kann nur über Thalgau oder die Anschlussstelle Salzburg-Nord ausgewichen werden, was für zusätzliches Aufkommen in der Flachgauer Gemeinde sorgen könnte. Längstens sollen die Arbeiten bis 23. August dauern. Das aber nur, wenn die Sperren wegen der Wetterverhältnisse verschoben werden müssen.