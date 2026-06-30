Bluttat an Ex-Frau 40 Jahre nach der Scheidung

Vor 40 Jahren haben sich der Angeklagte und das Opfer scheiden lassen. Doch sie kamen Jahrzehnte später wieder zusammen, trennten sich erneut und probierten es abermals. Im Jänner 2026 stach der 70 Jahre alte Flachgauer in Mattsee auf seine Ex-Frau ein, heißt es in der Anklage wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes.