Wie man Frauen Politik schmackhaft machen will

Workshops im Landhaus

Initiatorin der Initiative ist Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf, die am Montag gemeinsam mit Holzleitner 36 Schülerinnen im Alter von 16 und 17 Jahren im Landhaus begrüßte. Die Jugendlichen können zwei Tage lang politische und demokratische Prozesse aus nächster Nähe kennenlernen, Einblicke in die Arbeit des Burgenländischen Landtags gewinnen und sich aktiv mit gesellschaftlicher Mitgestaltung auseinandersetzen. Zudem gibt es Workshops für ein selbstsicheres, gestärktes Auftreten und zum Thema Digitalisierung. „Wir wollen junge Frauen fördern und sie ermutigen, sich einzubringen, Haltung zu zeigen und ihre Meinung selbstbewusst zu vertreten“, sagt Eisenkopf.