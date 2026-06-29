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„Girls Go Politics“

Wie man Frauen Politik schmackhaft machen will

Burgenland
29.06.2026 16:00
Bundesministerin Holzleitner (Mitte) und Landtagspräsidentin Eisenkopf mit den Schülerinnen im ...
Bundesministerin Holzleitner (Mitte) und Landtagspräsidentin Eisenkopf mit den Schülerinnen im Landhaus.(Bild: Reinhard Judt)
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Von Burgenland-Krone

Mit ihrem Projekt möchte Initiatorin Astrid Eisenkopf „junge Frauen fördern und sie ermutigen, sich einzubringen, Haltung zu zeigen und ihre Meinung selbstbewusst zu vertreten“.

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Laut Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner brauche es in der Politik mehr junge Frauen, die sich ein- und mitmischen: „,Girls Do Politics’ macht genau das möglich. Die Schülerinnen erfahren, dass ihre Stimme zählt und dass sie unser Land aktiv mitgestalten können.“

Workshops im Landhaus
Initiatorin der Initiative ist Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf, die am Montag gemeinsam mit Holzleitner 36 Schülerinnen im Alter von 16 und 17 Jahren im Landhaus begrüßte. Die Jugendlichen können zwei Tage lang politische und demokratische Prozesse aus nächster Nähe kennenlernen, Einblicke in die Arbeit des Burgenländischen Landtags gewinnen und sich aktiv mit gesellschaftlicher Mitgestaltung auseinandersetzen. Zudem gibt es Workshops für ein selbstsicheres, gestärktes Auftreten und zum Thema Digitalisierung. „Wir wollen junge Frauen fördern und sie ermutigen, sich einzubringen, Haltung zu zeigen und ihre Meinung selbstbewusst zu vertreten“, sagt Eisenkopf.

Bereits zuvor haben im ersten Jahr von „Girls do Politics“ Schülerinnen aus sieben Eisenstädter Schulen teilgenommen.

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