Wie man Frauen Politik schmackhaft machen will

Mit ihrem Projekt möchte Initiatorin Astrid Eisenkopf „junge Frauen fördern und sie ermutigen, sich einzubringen, Haltung zu zeigen und ihre Meinung selbstbewusst zu vertreten“.
Laut Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner brauche es in der Politik mehr junge Frauen, die sich ein- und mitmischen: „,Girls Do Politics’ macht genau das möglich. Die Schülerinnen erfahren, dass ihre Stimme zählt und dass sie unser Land aktiv mitgestalten können.“
Workshops im Landhaus
Initiatorin der Initiative ist Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf, die am Montag gemeinsam mit Holzleitner 36 Schülerinnen im Alter von 16 und 17 Jahren im Landhaus begrüßte. Die Jugendlichen können zwei Tage lang politische und demokratische Prozesse aus nächster Nähe kennenlernen, Einblicke in die Arbeit des Burgenländischen Landtags gewinnen und sich aktiv mit gesellschaftlicher Mitgestaltung auseinandersetzen. Zudem gibt es Workshops für ein selbstsicheres, gestärktes Auftreten und zum Thema Digitalisierung. „Wir wollen junge Frauen fördern und sie ermutigen, sich einzubringen, Haltung zu zeigen und ihre Meinung selbstbewusst zu vertreten“, sagt Eisenkopf.
Bereits zuvor haben im ersten Jahr von „Girls do Politics“ Schülerinnen aus sieben Eisenstädter Schulen teilgenommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.