Hinteregger? „Das ist wie Skifahren mit Hirscher!“

Die „Krone“ stellt wieder Kärntens Unterhaus-Meister vor! Ex-ÖFB-Star Martin Hinteregger erweiterte seine private Titelsammlung – diesmal als Spielertrainer und diesmal mit seinem Heimatverein Sirnitz. Was ihm der Unterliga-Titel bedeutet, welche Top-Statistik er aufweisen konnte, wie seine Zukunft aussieht – und wieso er die Bestätigung bekam, dass „ich Ahnung vom Fußball habe“.
Europa-League-Sieger 2022 mit Frankfurt, fünffacher österreichischer Bundesliga-Meister und vierfacher Cupsieger mit Salzburg – die Pokalsammlung von Martin Hinteregger kann sich sehen lassen. Und jetzt hat der 67-fache ÖFB-Teamspieler diese erweitert – mit seinem Heimatverein Sirnitz!
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