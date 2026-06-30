Hinteregger? „Das ist wie Skifahren mit Hirscher!“

Die „Krone“ stellt wieder Kärntens Unterhaus-Meister vor! Ex-ÖFB-Star Martin Hinteregger erweiterte seine private Titelsammlung – diesmal als Spielertrainer und diesmal mit seinem Heimatverein Sirnitz. Was ihm der Unterliga-Titel bedeutet, welche Top-Statistik er aufweisen konnte, wie seine Zukunft aussieht – und wieso er die Bestätigung bekam, dass „ich Ahnung vom Fußball habe“.