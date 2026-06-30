Großer Showdown bei Gipfel zur Reformpartnerschaft

Bei Machtfragen wird weiter gerungen

Am schwierigsten bleiben die Verhandlungen im Gesundheitsbereich. Dort geht es vor allem um Zuständigkeiten, Planung und Finanzierung des Systems. Zwar gibt es bereits bei vielen Themen – etwa Digitalisierung oder Primärversorgung – einen gemeinsamen Nenner, bei den Machtfragen wird aber weiter gerungen. Die „Krone“ hat die Details.