Explosion in Monaco: Oligarch aus Ukraine verletzt

Fahndung nach Verdächtigen mit schwarzem Hut

Kurz vor dem Vorfall soll eine Person an dem Ort beobachtet worden sein, die einen Rucksack abstellte und dann zu Fuß in Richtung der französischen Stadt Beausoleil floh, wie BFMTV unter Berufung auf die monegassische Sicherheitsbehörde sowie die Regionalzeitung „Monaco-Matin“ berichteten. Die verdächtige Person sei auf der Flucht, hieß es zunächst. Medien zeigten ein von Überwachungskameras aufgenommenes Bild eines laufenden Mannes mit einem dunklen Hut.