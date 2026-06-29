Vollbrand in Trausdorf forderte Feuerwehren heraus

Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Nebengebäude in Vollbrand. Durch das rasche und koordinierte Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das unmittelbar angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Der Einsatz stellte die Feuerwehrmitglieder jedoch körperlich vor besondere Herausforderungen. Bei Außentemperaturen von nahezu 40 Grad Celsius leisteten die Einsatzkräfte – insbesondere die Atemschutztrupps in ihrer schweren Schutzausrüstung – Höchstleistungen.