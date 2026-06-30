Frühere Sommerferien? „Das ist kein Wunschkonzert“

In Anbetracht der Hitzewelle scheint auch eine andere Forderung obsolet: die Sommerferien von neun auf sechs Wochen verkürzen, um der teuren Kinderbetreuung zu entkommen. Noch länger im Klassenzimmer schwitzen also. Gruber pocht auch hier auf sachliche Argumente: „Das ist kein Wunschkonzert. Wenn es eine Studie gibt, die sich aus pädagogischen Gründen für eine Neuordnung der Ferien ausspricht, sind wir gerne gesprächsbereit. Bis jetzt wurde uns nichts vorgelegt.“