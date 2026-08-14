ÖSV-Ass begeistert mit tierischem Trainingspartner

Cornelia Hütter hat sich einen besonderen Trainingspartner zugelegt. Auf Instagram postet die ÖSV-Dame ein Video, das sie bei der Vorbereitung auf die neue Saison zeigt – zusammen mit einem „motivierten“ Pony.
„Genau so! Wer hätte auch gern so einen motivierten Trainingsbuddy?“, schreibt Hütter neben dem Video, das sie bei der Vorbereitung auf die neue Skisaison zeigt.
Vorfreude auf weitere Saison
Bei strahlendem Sonnenschein setzt Hütter dabei zu „Froschsprünge“ an, während ihr tierischer Begleiter zunächst im Hintergrund nach Futter Ausschau hält. Dann macht das Pony plötzlich kehrt und trabt Hütter hinterher.
Die Speed-Spezialistin und das Pony begrüßen sich schließlich wieder im „Ziel“. Das süße Video begeistert auch die Fans der Steirerin, die sich schon darüber freuen dürfen, dass ihre Conny eine weitere Saison in Angriff nimmt.
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