Verheerende Waldbrände: Maffay bricht Urlaub ab

Hoffen auf Regen

Sie würden jetzt „mit unterschiedlichen Gefühlen“ nach Hause zurückfliegen, fuhr Balsmeyer, die mit Maffay eine Tochter hat, in ihrem Posting fort. „Und wünschen uns für alle Betroffenen (auch in Europa und überall) schnelle Besserung und endlich Regen“, schrieb die 39-Jährige.