Verheerende Waldbrände: Maffay bricht Urlaub ab

Peter Maffay hat seinen Familienurlaub in Kanada wegen der verheerenden Waldbrände im Westen des Landes abgebrochen. „Wir hatten eine tolle Zeit, aber Urlaub zu machen, wo Menschen ihre Existenz verlieren, war keine Option“, schrieb Maffays Frau Hendrikje Balsmeyer am Freitag auf Instagram.
Dazu veröffentlichte sie Fotos von ihrer Familie, Seen und einem Wohnmobil. „Wegen außer Kontrolle geratener Waldbrände hat British Columbia den Notstand ausgerufen.“
Hoffen auf Regen
Sie würden jetzt „mit unterschiedlichen Gefühlen“ nach Hause zurückfliegen, fuhr Balsmeyer, die mit Maffay eine Tochter hat, in ihrem Posting fort. „Und wünschen uns für alle Betroffenen (auch in Europa und überall) schnelle Besserung und endlich Regen“, schrieb die 39-Jährige.
Die kanadische Provinz British Columbia ist vor allem für ihre spektakuläre Natur bekannt: Pazifikküste, hohe Berge, riesige Wälder, Seen und Inseln.
Dutzende Regionen evakuiert
In der Provinz – mehr als doppelt so groß wie Deutschland – wüten laut der örtlichen Waldbrandbehörde derzeit 112 Brände, von denen 47 außer Kontrolle sind. Dutzende Regionen wurden bisher evakuiert.
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