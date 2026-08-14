Gemälde im Wert von 9 Millionen Euro aufgetaucht

Die Kunstwerke waren Ende März aus dem Museum der Fondazione Magnani-Rocca in der Nähe von Parma gestohlen worden. Die Täter waren damals mitten in der Nacht eingebrochen und hatten die Gemälde innerhalb von nur wenigen Minuten entwendet. Ihnen gelang es nach dem Anspringen der Alarmanlage, über die Gärten des Museums zu entkommen. Ein Museumssprecher sprach damals von einem geplanten, strukturierten und organisierten Einbruch.