Wissen über Wespen, Füchse und „Katzen der Lüfte“

Grüner Nachmittag

13 bis 16 Uhr gibt es praktische Tipps zur naturnahen Gartengestaltung im Herbst. Nach dem Motto: weniger ist mehr. Danach folgt ein ungewöhnlicher Blick auf Friedhöfe und ihre tierischen Bewohner. Zum Abschluss geht es um Wintervögel und wie man ihnen in der kalten Jahreszeit gezielt helfen kann.