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Wissen über Wespen, Füchse und „Katzen der Lüfte“

Tierecke
14.08.2026 15:00
Wespen sind besser als ihr Ruf.
Wespen sind besser als ihr Ruf.(Bild: Matthias Hafner - stock.adobe.com)
Porträt von Diana Zwickl
Porträt von Tierecke
Von Diana Zwickl und Tierecke

Unsere Wildtiere und Gärten voller Artenvielfalt: Der Naturschutzbund Österreich bietet am 20. August ein kostenloses Online-Seminar mit sechs Themenblöcken – praxisnah und wissenschaftlich fundiert.

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Der Fuchs im Garten, die Eule am Dach, die Wespe am Marmeladenbrot. Wildtiere gehören zum Alltag dazu. Fundiertes Wissen vermittelt dazu am 20. August der Naturschutzbund Österreich beim kostenlosen Online-Seminar „Wildtiere und wir & Natur(nah)garteln“.

Im Mittelpunkt stehen konkrete, alltagstaugliche Tipps, wie jeder Einzelne zum Erhalt der Natur beitragen kann. Die Teilnahme kann nach Interesse gestaltet werden – ob am ganzen Tag oder nur bei einzelnen Vorträgen.

Der Friedhof als Lebensraum für unsere Wildtiere.
Der Friedhof als Lebensraum für unsere Wildtiere.(Bild: Ewald Fröch - stock.adobe.com)

Wilder Vormittag
Von 9 bis 12 Uhr dreht sich alles um „Wildtiere und wir“. Den Auftakt macht ein Blick auf Eulen, die als „Katzen der Lüfte“ bezeichnet werden. Auf ihrem Speiseplan stehen vor allem Wühlmäuse, womit sie sogar in Konkurrenz zur heimischen Hauskatze treten.

Zugleich sind Eulen stark auf menschliche Infrastruktur angewiesen, was ihren Schutz besonders wichtig macht. Danach geht es um den Fuchs, der sich zunehmend in Städte und Dörfer vorwagt, sowie um Wespen und ihren unterschätzten Nutzen.

Grüner Nachmittag
13 bis 16 Uhr gibt es praktische Tipps zur naturnahen Gartengestaltung im Herbst. Nach dem Motto: weniger ist mehr. Danach folgt ein ungewöhnlicher Blick auf Friedhöfe und ihre tierischen Bewohner. Zum Abschluss geht es um Wintervögel und wie man ihnen in der kalten Jahreszeit gezielt helfen kann.

Alle Infos auf einen Blick 

Online-Seminar „Wildtiere und wir & Natur(nah)garteln“

20. August 2026, 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr,
via Zoom (Zugangslink nach der Anmeldung)
Die Teilnahme ist kostenlos
Programm sowie Anmeldung hier

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