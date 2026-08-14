WSG-Verantwortliche sind von Politik „schockiert“

Köck will das so nicht gelten lassen und vermisst Wertschätzung dafür, dass man zu den größten Arbeitgebern und Steuerzahlern der Gemeinde gehöre. Für Wattens sei die Entscheidung ein Schuss ins eigene Knie. „Vielleicht ist das auch ein Grund, wieso es in den letzten Jahren nicht aufwärts gegangen ist und wir nicht von Visionen und einer Aufbruchstimmung reden, sondern uns selber leidtun und dahinvegetieren“, formulierte es der WSG-Manager drastisch. „Wir bauen ein Stadion und sind, glaube ich, einzigartig in Österreich, weil wir von unserer Gemeinde nicht einen Euro Zuschuss bekommen und das nie gefordert haben.“ Man werde das Problem der Haftungsfrage aber lösen. „Wir werden dieses Stadion eröffnen und werden uns genau überlegen, wer zu dieser Eröffnung kommt.“