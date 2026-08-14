Nicole Kidman tarnt sich beim Rave mit Perücke

Nicole Kidman lässt ihre Berühmtheit kein Hindernis für einen ausgelassenen Party-Abend sein. „Ich setze eine Brille auf. Manchmal trage ich eine Perücke, um mich zu tarnen – eine kleine dunkle Perücke –, und dann kann ich einfach tanzen“, sagte die 59-Jährige im Interview mit der „British Vogue“ auf die Frage, wie ein Abend in ihrem Sommerurlaub aussehe.