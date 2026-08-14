Nicole Kidman tarnt sich beim Rave mit Perücke

Nicole Kidman lässt ihre Berühmtheit kein Hindernis für einen ausgelassenen Party-Abend sein. „Ich setze eine Brille auf. Manchmal trage ich eine Perücke, um mich zu tarnen – eine kleine dunkle Perücke –, und dann kann ich einfach tanzen“, sagte die 59-Jährige im Interview mit der „British Vogue“ auf die Frage, wie ein Abend in ihrem Sommerurlaub aussehe.
Diesen Sommer habe sie etwa in „London, Ibiza, Paris, Portofino...“ verbracht, verriet sie dem Modemagazin.
Plötzlich mit Tamburin auf der Bühne
Ihre Abende seien „entweder ein kleines Abendessen im Kreis von Freunden oder ein Rave“. „Entweder spiele ich Scrabble, oder ich bin unterwegs. So einfach ist das.“
Im italienischen Portofino sei sie eines Abends „völlig unerwartet“ mit einer Band und dem Tamburin in der Hand auf der Bühne gestanden.
Schweres Jahr nach Ehe-Aus
Erst kürzlich hat sie sich von Country-Musiker Keith Urban getrennt. Es liege ein schweres Jahr hinter ihr, sagt sie.
Sie sei generell aber ein gefühlsbetonter Mensch: „Ich zerdenke die Dinge nicht und bin wahrscheinlich auch nicht besonders analytisch.“ Sie wolle sich nicht von ihrem Verstand „beherrschen“ lassen. „Ich hatte eine andere Vorstellung von meinem Leben, aber so ist es nun mal.“
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