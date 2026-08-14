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Bitteres Out bei EM

Pallitsch: „Hätte Spurt früher ansetzen sollen“

Sport-Mix
14.08.2026 15:01
Raphael Pallitsch konnte die Sensation von 2024 nicht wiederholen.
Raphael Pallitsch konnte die Sensation von 2024 nicht wiederholen.(Bild: GEPA)
Porträt von Olaf Brockmann
Von Olaf Brockmann

Vor zwei Jahren in Rom war Raphael Pallitsch als EM-Sechster die große Sensation, bei den Titelkämpfen in Birmingham hingegen hatte er über 1500 m keine Chance auf den Aufstieg ins Finale. In seinem Vorlauf schied er als Neunter in 3:42,55 aus. Gesamt belegte er den 21. Platz.

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„Natürlich bin ich enttäuscht“, meinte der 36-Jährige, der seine taktische Leistung im Nachhinein „als nicht ausreichend genug“ bezeichnete. Lange lag er zwar, innen laufend, auf einer ganz guten Position. 400 m vor dem Ziel aber war er eingeklemmt, auf der Gegengeraden war dann der Weg, nach vorne zu kommen, doch zu weit: „Dann hätte ich schon ganz außen auf der vierten Bahn laufen müssen.“

Raphael Pallitsch
Raphael Pallitsch(Bild: ÖLV / amri.sports)

„Hätte Spurt früher ansetzen müssen“
So blieb er weiter innen und hoffte, dass sich auf der Zielgeraden für ihn eine Lücke für ein schnelles Finish öffnen würde. „Das blieb aber aus.“ Er überholte er zwar in diesem sehr langsamen Rennen noch zwei Läufer, was aber nur zu Platz 9 reichte. Die Top 6 kamen ins Finale. Später haderte er ein wenig: „Wenn ich das Rennen noch einmal laufen würde, würde ich den Spurt schon 500 m vor dem Ziel anziehen.“ Aber da sei zu viel Konjunktiv dabei. „Es ist halt so.“ Ob er heuer noch einmal bei einem Meeting läuft, ließ er offen.

Verena Mayr
Verena Mayr(Bild: ÖLV / amri.sports)

Verena Mayr zum Auftakt solide
Verena Mayr begann inzwischen ihren Siebenkampf mit sehr soliden Leistungen. Sie lief die 100 m Hürden in 14,27 (-0,6) und egalisierte ihre Saisonbestleistung im Hochsprung mit 1,71 m. Die Oberösterreicherin trat mit muskulären Problemen im rechten Oberschenkel an. „Da hatte ich am Vortag einen Stich verspürt.“ Nach zwei Disziplinen lag sie mit 1808 Punkten auf dem 24. und letzten Platz.

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