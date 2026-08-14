Pallitsch: „Hätte Spurt früher ansetzen sollen“

„Hätte Spurt früher ansetzen müssen“

So blieb er weiter innen und hoffte, dass sich auf der Zielgeraden für ihn eine Lücke für ein schnelles Finish öffnen würde. „Das blieb aber aus.“ Er überholte er zwar in diesem sehr langsamen Rennen noch zwei Läufer, was aber nur zu Platz 9 reichte. Die Top 6 kamen ins Finale. Später haderte er ein wenig: „Wenn ich das Rennen noch einmal laufen würde, würde ich den Spurt schon 500 m vor dem Ziel anziehen.“ Aber da sei zu viel Konjunktiv dabei. „Es ist halt so.“ Ob er heuer noch einmal bei einem Meeting läuft, ließ er offen.