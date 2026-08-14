Frontalcrash: Frau (59) stirbt an der Unfallstelle

Ermittlungen laufen

Wie es zu dem tödlichen Zusammenstoß kam, wird nun von der Polizei untersucht. Die L106 musste für die Erhebungen und die Bergung der beiden schwer beschädigten Fahrzeuge gesperrt werden. Mehr als vier Stunden dauerte der Einsatz. Rund 50 Mitglieder der Feuerwehren Kohfidisch, Mischendorf und Großpetersdorf waren vor Ort. Auch ein Team der Krisenintervention Burgenland war im Einsatz.