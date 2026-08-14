Frontalcrash: Frau (59) stirbt an der Unfallstelle

Für eine 59-Jährige kam bei dem Unfall auf der L106 im Burgenland jede Hilfe zu spät. Ein junger Mann wurde schwer verletzt.
Ein schwerer Frontalcrash auf der L106 bei Kohfidisch hat am Freitag einer 59-jährigen Frau das Leben gekostet. Ihr Pkw war aus bislang ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen. Für die Lenkerin kam jede Hilfe zu spät.
Keine Überlebenschance
Der Zusammenstoß war so heftig, dass die Frau noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen erlag. Ein anwesender Arzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Der Lenker des zweiten Autos – ein junger Mann – wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und in die Klinik Oberwart gebracht.
Ermittlungen laufen
Wie es zu dem tödlichen Zusammenstoß kam, wird nun von der Polizei untersucht. Die L106 musste für die Erhebungen und die Bergung der beiden schwer beschädigten Fahrzeuge gesperrt werden. Mehr als vier Stunden dauerte der Einsatz. Rund 50 Mitglieder der Feuerwehren Kohfidisch, Mischendorf und Großpetersdorf waren vor Ort. Auch ein Team der Krisenintervention Burgenland war im Einsatz.
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