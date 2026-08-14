Bei Einbruchsversuch am frühen Morgen fiel Schuss

Szenen wie im Film spielten sich am Freitag in den frühen Morgenstunden in Innsbruck ab: Vier Männer wollten in eine Wohnung eindringen. Als das Einschlagen der Fensterscheibe erfolglos blieb, griff einer der Täter zu einer Pistole. Daraufhin kam es zu einem Handgemenge und zur Flucht des Quartetts. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an.