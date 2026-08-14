Bei Einbruchsversuch am frühen Morgen fiel Schuss

Szenen wie im Film spielten sich am Freitag in den frühen Morgenstunden in Innsbruck ab: Vier Männer wollten in eine Wohnung eindringen. Als das Einschlagen der Fensterscheibe erfolglos blieb, griff einer der Täter zu einer Pistole. Daraufhin kam es zu einem Handgemenge und zur Flucht des Quartetts. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an.
Gegen 4.40 Uhr in der Früh kam es in der eigentlich beschaulichen Kirschentalgasse im Stadtteil Hötting zu den wilden Szenen. Zunächst versuchten die Unbekannten, eine Fensterscheibe einer Wohnung einzuschlagen. Das schafften sie aber nicht. Kurz darauf fiel ein Schuss aus einer Schreckschusswaffe – die Scheibe ging zu Bruch.
Auf Handgemenge folgte Flucht
Was danach geschah, schilderten Zeugen der Polizei: Es soll zu einem Handgemenge gekommen sein. Anschließend ergriffen die vier Männer die Flucht. Vom Quartett fehlt bislang jede Spur.
Der Bewohner der Wohnung habe sich zum Zeitpunkt des Vorfalls gar nicht zu Hause befunden. Erst später kam er hinzu.
Eine Durchsuchung der Wohnung durch Beamte des Einsatzkommandos Cobra verlief negativ.
Die Ermittler
Polizei-Großaufgebot rückte an
Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. Auch das Einsatzkommando Cobra war im Einsatz und durchsuchte die Wohnung. Die Suche verlief allerdings ohne Ergebnis.
Mehrere Polizeistreifen beteiligten sich an der anschließenden Fahndung. Unterstützt wurden sie vom Sondereinsatzkommando Cobra, der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) sowie der Polizeidiensthundeinspektion.
Wer hinter dem nächtlichen Einbruchsversuch steckt, ist derzeit noch unklar. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.
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