Zillertal: Diskussion um eine Betten-Notbremse

Die 25 Zillertaler Gemeinden bzw. der gemeinsame Planungsverband einigte sich bereits im Jahr 2010 auf eine Obergrenze von 50.000 Betten. „Derzeit liegen wir bei 51.658 – und dennoch entstehen immer wieder neue Hotels wie in Fügen oder Uderns“, mahnte Liste-Fritz-Parteiobfrau Andrea Haselwanter-Schneider bei einem Pressetermin vor Ort. Viele Gemeinden würden sich eben nicht an die Vorgaben halten. Und die Oppositionspolitikerin verwies auf die Statistik des Landes, wonach die Auslastung im Tal im Winter nur bei 42 bis 45 Prozent liege, im Sommer bei 25 bis 30 Prozent. „Wir sind daher überzeugt, dass es keine neuen Betten auf der grünen Wiese braucht.“