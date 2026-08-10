Salzburger rief „Sieg Heil“ aus Wut über Diebstahl

Wegen Diebstahl in Rage

Am 21. September 2025 wurde der E-Scooter des 43-Jährigen am Vorplatz des Hauptbahnhofes gestohlen. Aus Wut darüber und in Präsenz von Polizei schrie er: „Sieg Heil!“ Und schimpfte dabei, wie „früher im Dritten Reich unter Himmler“ alles besser gewesen sei. „So bin ich nicht“, betonte er nun am Montag vor Gericht.