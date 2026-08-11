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Halleins Neo-Kapitän

„Ich hatte einfach noch Bock zu spielen!“

Salzburg: Sport-Nachrichten
11.08.2026 08:00
Trägt die Binde bei Nordligist Hallein: Simon Handle (links).
Trägt die Binde bei Nordligist Hallein: Simon Handle (links).(Bild: Adi Aschauer)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Er zählt wohl zu den erfahrensten Kickern der neuen Regionalliga Nord. Halleins Simon Handle wechselte im Sommer aus Deutschland in die Salinenstadt. Für die Gründe dafür sprach der Routinier mit der „Krone“.

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Mit Simon Handle gelang Regionalliga-Aufsteiger Hallein im Sommer ein echter Königstransfer. Der 33-Jährige wechselte vom deutschen Drittligisten Viktoria Köln in die Salinenstadt und schnürte seine Schuhe zuvor bereits für Aue, Elversberg oder einst für Grödig in der Bundesliga.

Heimat spielte bei Handle Rolle bei Hallein-Wechsel
„Ich wollte mit der Familie in die Heimat und hatte noch Bock zu spielen“, erklärte Handle, der sich mittlerweile auch als selbstständiger Scout ein Standbein aufgebaut hat. Heute geht es für ihn und seine Kollegen daheim gegen Dietach.

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Zwei Derbys steigen indes in St. Johann (gegen Kuchl) und Grödig (erwartet Wals-Grünau). Saalfelden will parallel gegen Wallern die ersten Zähler einfahren. Gleiches gilt für Seekirchen bei den Amateuren des LASK.

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