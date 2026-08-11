Betrunkener stieg nach Polizeibesuch wieder in Pkw

Vor der Polizei betrunken weggefahren

Am nächsten Tag, am Sonntagvormittag, besuchte der 41-Jährige die Polizeiinspektion: Beamten fiel da schon der Alkoholgeruch auf. Sie schauten dann auch zu, wie der Pole die Dienststelle verließ, einen zweiten Autoschlüssel auspackte, in sein Auto stieg und zu einem Supermarkt fuhr. Umgehend nahmen Polizisten die Verfolgung des Alko-Lenkers auf, der sogar kurz versuchte, zu flüchten.