Betrunkener stieg nach Polizeibesuch wieder in Pkw

Dreister geht es kaum! Ein polnischer Lenker setzte sich mit drei Promille hinter das Steuer und wurde erwischt. Am nächsten Tag besuchte er die Polizei und stieg – vor den Augen der Beamten – wieder betrunken mit einem Zweitschlüssel in seinen Pkw.
Die Salzburger Polizei berichtete erst jetzt, Tage später, von dem skurrilen Vorfall, der sich am Wochenende im Lungau ereignete: Ein polnischer Autofahrer fiel Beamten am Samstag auf der Turracher Straße in Mariapfarr mit seiner auffälligen Fahrweise auf. Rund 3,2 Promille Alkoholgehalt hatte er im Blut. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden ihm abgenommen.
Vor der Polizei betrunken weggefahren
Am nächsten Tag, am Sonntagvormittag, besuchte der 41-Jährige die Polizeiinspektion: Beamten fiel da schon der Alkoholgeruch auf. Sie schauten dann auch zu, wie der Pole die Dienststelle verließ, einen zweiten Autoschlüssel auspackte, in sein Auto stieg und zu einem Supermarkt fuhr. Umgehend nahmen Polizisten die Verfolgung des Alko-Lenkers auf, der sogar kurz versuchte, zu flüchten.
Im Ortszentrum von Mauterndorf wurde er letztlich angehalten. Der Alko-Test zeigte 2,7 Promille an. Den zweiten Pkw-Schlüssel musste er abgeben.
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