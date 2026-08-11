Jetzt startet große Fußballparty in der Altstadt

Tausende Fußballfans werden heute, Dienstag, und Mittwoch in der Salzburger Altstadt strömen. Rund um das Endspiel des Supercups des europäischen Fußballverbands (Uefa) verwandelt sich die Altstadt in eine riesige Fanzone. Das Duell zwischen Paris St. Germain und Aston Villa selbst steigt am Mittwoch ab 21 Uhr im Kleßheimer Stadion. Sämtliche 30.000 Tickets hierfür sind längst ausverkauft. Schwarzhändler riefen zuletzt horrende Preise aus. Auf dem Residenzplatz gibt es am Dienstag und am Spieltag ein Unterhaltungsprogramm. Das Finale wird auf einer Leinwand live übertragen. Für die beiden Anhängerschaften aus Frankreich und England gibt es getrennte Bereiche am Alten Markt und am Kapitelplatz.