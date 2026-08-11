80 Euro Strafe, weil der Porsche zu laut war

Argumente des Porsche-Fahrers

Der Porsche-Besitzer schaltete seinen Anwalt ein und reichte Beschwerde ein: Er sei gar nicht zu schnell gefahren, argumentierte der Autofahrer unlängst vor dem Salzburger Landesverwaltungsgericht. Vor allem sei die Beschleunigung seines Sportwagens hinsichtlich Lautstärke nicht mit anderen Fahrzeugen vergleichbar – auch, weil ein Sportchronoauspuff eingebaut sei. Und: Aufgrund der ansteigenden Straße zum Walserberg musste er ja Gas geben.