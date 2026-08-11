Gaisbergstraße zur Sonnenfinsternis gesperrt

Die Sperre ab der Zistelalm gilt am Mittwoch (12. August) von 18 bis 20.30 Uhr. Um für möglichst viele Astro-Fans eine stressfreie Anreise zu ermöglichen, werden zusätzliche Busfahrten der Linie 151 auf den Gaisberg und zurück in die Stadt angeboten, informiert Gaisberg-Koordinator Florian Kreibich.