Gaisbergstraße zur Sonnenfinsternis gesperrt

Mit der Sonnenfinsternis wartet am Mittwochabend ein beeindruckendes Naturschauspiel. Weil mit einem starken Andrang am Salzburger Gaisberg zu rechnen ist, wird die Straße ab der Zistelalm für den Individualverkehr gesperrt.
Die Sperre ab der Zistelalm gilt am Mittwoch (12. August) von 18 bis 20.30 Uhr. Um für möglichst viele Astro-Fans eine stressfreie Anreise zu ermöglichen, werden zusätzliche Busfahrten der Linie 151 auf den Gaisberg und zurück in die Stadt angeboten, informiert Gaisberg-Koordinator Florian Kreibich.
Ausgenommen von der Sperre sind Linienbusse, Anrainer und Autofahrer mit Behindertenausweis bzw. Reservierungsbestätigung.
„Bei der letzten Sonnenfinsternis hatten wir ein sehr hohes Verkehrsaufkommen. Daraus haben wir gelernt“, betont Kreibich.
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