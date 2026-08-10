Wieso sind die Festspiele so un-weiblich?

Am Sonntag thematisieren u.a. Festwochen-Chef Milo Rau (per Video), Galerist Thaddaeus Ropac oder Christian Kircher, Ex-Bundestheater-Holding-Geschäftsführer und nun Mitglied der Findungskommission für die künftige Festspiel-Spitze, Zukunftsideen für die Festspiele. Am Nachmittag sprechen in Hallein als „Prolog“ zur Uraufführung Regisseur Nicolas Stemann über seine Annäherungen an Elfriede Jelinek und diskutieren Journalistin Margarete Affenzeller, Reinhardt-Seminar-Leiterin Alexandra Althoff und Autorin Julya Rabinowich über „Festspielprogrammatik und Frauen*Präsenz“. Es moderiert die Forschungsnetzwerk-Leiterin Pia Janke.