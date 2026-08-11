Not am Berg: „Einsätze wären vermeidbar“

Hilfe bei tierischem Notfall unterhalb von Gipfel

Erfreulicher gestaltete sich beispielsweise ein anderer Notfall für die Einsatzkräfte. Unterhalb der Taghaube bei Dienten war Mitte Juli ein Schaf auf Abwege geraten und kam nicht mehr weiter. Gemeinsam mit dem Landwirt sicherten drei Bergretter das Tier und brachten es unversehrt zurück.