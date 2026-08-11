Hilflose Katzenbabys auf Baustelle gerettet

„Heuer reißt das Katzenleid nicht ab. Seit dem Frühjahr haben wir so viele verwaiste Katzenbabys aufgenommen wie noch nie. Die meisten waren noch Säuglinge, aber auch trächtige Mütter und ganze Familien. Diese Fälle sind das Ergebnis verantwortungsloser Gesetzesbrecher, die ihre Katzen trotz Pflicht nicht kastrieren lassen“, ärgert sich Stadler.