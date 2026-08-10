Hubschrauber fliegt Feuerwehr zum Löscheinsatz

Nachdem brennende Wurzeln und letzte Glutnester abgelöscht worden waren, fand noch eine Nachkontrolle mit Drohne und mit Wärmebildkamera statt, berichtet die Feuerwehr. Zum Abschluss warf der Polizeihubschrauber noch zwei Fuhren Wasser am Brandherd ab. Insgesamt standen mehr als 40 Männer und Frauen von Feuerwehr, Polizei und Rettung im Einsatz.