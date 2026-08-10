Hubschrauber fliegt Feuerwehr zum Löscheinsatz

Die Einsatzkräfte bekämpften am Montag einen Waldbrand in der Nähe des Nordportals des Felbertauerntunnels. Auf knapp 2000 Metern hat ein Baum zu brennen begonnen. Der starke Rauch war von Weitem zu sehen. Gegen 15.00 Uhr wurde der Einsatz beendet.
Der Polizeihubschrauber flog ein Team der Feuerwehr in das unwegsame Gelände. Die Einsatzkräfte bekämpfen den Brand mit Löschrucksäcken.
Nachdem brennende Wurzeln und letzte Glutnester abgelöscht worden waren, fand noch eine Nachkontrolle mit Drohne und mit Wärmebildkamera statt, berichtet die Feuerwehr. Zum Abschluss warf der Polizeihubschrauber noch zwei Fuhren Wasser am Brandherd ab. Insgesamt standen mehr als 40 Männer und Frauen von Feuerwehr, Polizei und Rettung im Einsatz.
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