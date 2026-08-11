Stars sind da! Erkennen Sie diesen Weltfußballer?

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Salzburg: Sport-Nachrichten
11.08.2026 13:51
Dieser Fußballstar landete am Dienstag in Salzburg.
Dieser Fußballstar landete am Dienstag in Salzburg.(Bild: Sebastian Steinbichler)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Zur Mittagszeit landete der amtierende Champions League-Sieger Paris Saint-Germain in Salzburg. Mit im Gepäck waren alle bekannten Namen des französischen Topklubs, der morgen das Finale des UEFA Super Cup Finales bestreitet. Der große Superstar hielt sich vornehm zurück. 

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Dutzende Zaungäste hatten sich am Salzburger Flughafen Dienstagmittag versammelt. Das Objekt der Begierde war in den meisten Fällen ein ganz bestimmter Flieger: die Maschine von Topklub Paris Saint-Germain. Der amtierende Champions League-Sieger landete mit etwas Verspätung um 12:17 Uhr nur wenige Kilometer Luftlinie entfernt vom morgigen Spielort in Wals-Siezenheim. 

Zur Mittagszeit landete Paris Saint-Germain in Salzburg.
Zur Mittagszeit landete Paris Saint-Germain in Salzburg.(Bild: Sebastian Steinbichler)

Wer gedacht hatte, die Stars um Trainer Luis Enrique würden den Ausgang durch das Gebäude nehmen, wurde enttäuscht. Zwei Busse holten die Akteure direkt am Rollfeld ab. Von dort ging es weiter in die Stadt ins Teamhotel. 

Ein paar Stars erfüllten Fan-Wünsche
Von der Innsbrucker Bundesstraße führte der Weg über Aiglhof und die Ignaz-Harrer-Straße weiter über die Lehener Brücke. Kurz vor dem Zielort passierte PSG auch noch das Teamhotel von Aston Villa. Die Engländer sind im Sheraton neben dem Paracelsusbad untergebracht. Wenige Gehminuten entfernt stiegen die Stars des besten Fußballteams der vergangenen beiden Jahre vor dem Hotel Imlauer aus. 

PSG-Kapitän Marquinhos schrieb Autogramme.
PSG-Kapitän Marquinhos schrieb Autogramme.(Bild: Sebastian Steinbichler)

Ein Absperrgitter trennte die Kicker von vielen Fans, die sich vor dem Eingang versammelten. „S‘il vous plaît“, riefen sie den Spielern zu. „Bitte ein Autogramm“. Kapitän Marquinhos war dabei einer der Stars, die den Wunsch der Fans erfüllten. Der Brasilianer schrieb viele Autogramme, schüttelte Hände, machte Fotos. 

Ballon d‘Or-Sieger mit lässigem Auftritt
Weltfußballer Ousmane Dembélé ging die Sache etwas ruhiger an. Rufen nach seinem Vornamen schenkte der Franzose, der Kopfhörer und eine Sonnenbrille trug, nur wenig Aufmerksamkeit. 

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Wichtiges Spiel am Mittwoch
Der zweimal hintereinander in der Champions League erfolgreiche Klub verlässt sein Hotel am Nachmittag wieder. Im Stadion Wals-Siezenheim, das im Rahmen des Events „Stadion Salzburg“ heißt, steht dann noch eine Pressekonferenz mit Trainer Enrique und zwei Spielern auf dem Programm, ehe das Abschlusstraining folgt. Das Spiel gegen Aston Villa wird am Mittwoch um 21 Uhr (live auf ServusTV) angepfiffen. 

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