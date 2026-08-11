Stars sind da! Erkennen Sie diesen Weltfußballer?

Ein paar Stars erfüllten Fan-Wünsche

Von der Innsbrucker Bundesstraße führte der Weg über Aiglhof und die Ignaz-Harrer-Straße weiter über die Lehener Brücke. Kurz vor dem Zielort passierte PSG auch noch das Teamhotel von Aston Villa. Die Engländer sind im Sheraton neben dem Paracelsusbad untergebracht. Wenige Gehminuten entfernt stiegen die Stars des besten Fußballteams der vergangenen beiden Jahre vor dem Hotel Imlauer aus.