Arbeiten starten in der beliebten Glasenbachklamm

Eine Einigung mit allen Grundstücksbesitzern gab es nun in der Gemeinde Elsbethen. Das bedeutet: Die Bagger können anrollen und Brücken saniert werden. So soll das beliebte Ausflugsziel bald wieder gefahrlos betreten werden können.
Jahrelang teilweise gesperrt, Betreten nur auf eigene Gefahr – die harten Zeiten für Wanderer in der Glasenbachklamm dürften nun endlich ein Ende gefunden haben. Wie die Gemeinde Elsbethen mitteilt, wurde kürzlich eine Einigung mit allen 18 Grundeigentümern der Klamm gefunden.
Noch im September soll mit den Arbeiten an den Tragwerken der mittlerweile maroden Brücken begonnen werden. Ab Oktober dieses Jahres müssen drei der acht Bauwerke auf der drei Kilometer langen Strecke komplett ausgetauscht werden.
Die weiteren fünf Brücken werden je nach ihrem Zustand dann in den kommenden Jahren schrittweise saniert oder erneuert. Die Gemeinde will so die Erhaltung der gesamten Klamm nachhaltig sicherstellen.
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