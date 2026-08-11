Austria Salzburg pfuscht bei Jugendregel

Alles andere als neu

Um für diese gerüstet zu sein, wurde Ex-Profi Ivan Dragicevic als Trainer verpflichtet. Zudem holte man zahlreiche Spieler, die schon in der Regionalliga oder der Salzburger Liga Erfahrungen sammelten, an Bord. Doch genau das ist das Problem. Denn als Amateurteam darf man nur vier Kicker, die älter als 23 Jahre alt sind, auf einem Spielbericht haben. Die Austria hat bei ihren Planungen für das zweite Team die Jugendregel, die alles andere als neu ist, scheinbar übersehen. Das hat zur Folge, dass Dragicevic Woche für Woche einige der planmäßigen Stützen seiner Truppe nicht in den Kader berufen kann. „Ein interner Kommunikationsfehler, der nicht hätte passieren sollen“, sagt Austria-Chef Roland Kirchler.