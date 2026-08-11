Schwedisches Königspaar mischt sich unter Publikum

Hochkultur lockt den Hochadel nach Salzburg: Am Montag mischten sich auch Silvia und Carl Gustaf von Schweden unter die Opernbesucher. Das Königspaar besuchte eine Aufführung von „Ariadne auf Naxos“. Die Royals aus dem hohen Norden waren nicht zum ersten Mal in Salzburg.
Die beiden kamen auf Einladung von Eva O´Neill nach Salzburg, die die exklusive Veranstaltungsreihe Amadeus-Weekend organisiert. Dieses Wochenende sorgt noch einmal verstärkt für Glamour in der Mozartstadt.
Mit dem schwedischen Königshaus gibt es enge Verbindungen: O´Neills Sohn Christopfer ist mit der schwedischen Prinzessin Madeleine verheiratet.
Silvia und Carl Gustaf von Schweden waren bereits 2023, 2019 und 2016 zu Gast bei den Salzburger Festspielen.
Ebenfalls gesichtet wurden die Unternehmerin und Erbin Corinne Flick sowie O´Neills Tochter Tatjana D‘Abo mit Ehemann Henry D‘Abo.
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