250.000-Besucher-Festival wegen Hitze abgesagt

Erste Maßnahmen reichten nicht aus

Bereits am Vortag hatte Q-dance versucht, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Laut Berichten wurden alle Tagestickets für Freitag und Samstag annulliert – rund 15.000 Besucher pro Tag weniger sollten die Belastung auf dem Gelände reduzieren. Mehr Schattenbereiche, bessere Versorgung und weniger Gedränge waren Teil des Notfallplans.