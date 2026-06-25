Möge die Sprache bei uns bleiben

Der erste Lesetag offenbart mit Fiona Sironic (D), Kurt Prödel (D) und Jovana Reisinger (D) drei Texte, die auf Innenschau fußen und von Einsamkeit durchzogen sind. Nach der Pause stimmte das „OstblockMädl“ der Ungarin Kinga Tóth einen großartigen, vielstimmigen, wütenden, poetischen wie hoch politischen Klagegesang im Kontext von Arbeitsmigration an, der sicher nicht ohne Preis nach Hause gehen wird. Fast mehr über ihren Abgang nach der Lesung als über den Text dikutiert die Jury bei Slata Roschal (D), morgen, Freitag (13.30 Uhr), steigt mit Magdalena Schrefel die erste Österreicherin in die Wortarena.