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50. Bachmannpreis

Möge die Sprache bei uns bleiben

Kärnten
25.06.2026 16:13
Kinga Tóth geht wohl nicht ohne Preis nach Hause!
Kinga Tóth geht wohl nicht ohne Preis nach Hause!(Bild: ORF/Toth)
Porträt von Irina Lino
Von Irina Lino

Mittwoch wurden im Ingeborg-Bachmann-Park des ORF-Kärnten die 50. Tage der deutschsprachigen Literatur feierlich eröffnet, der Auftakt-Lesetag offenbarte am Donnerstag fünf Autoren und mit der Ungarin Kinga Tóth samt „OstblockMädl“ eine erste, große Favoritin.

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Ich will, dass der Krieg ein Ende hat, heißt es bei Ingeborg Bachmanns „Malina“. „Im Zweiten Weltkrieg sind nicht nur Häuser und Denkmäler gefallen, auch die Sprache wurde beschädigt. Möge sie bei uns bleiben, inmitten von Lärm und Erstarrung“, wünscht ORF-Kärnten-Chefin Karin Bernhard den zahlreichen Gästen im Ingeborg-Bachmann-Park, wo die Eröffnung der 50. Tage der deutschsprachigen Literatur kurz und knackig über die Bühne ging.

„Stolz auf die große Tochter des Landes“ ist LH Daniel Fellner bei seinem Debüt als Literaturfestredner, um „den fehlenden Mut einander näherzukommen“ ebenso anzusprechen wie den Wunsch „das Erbe Ingeborg Bachmanns hochzuhalten und den Bachmannpreis weitere 50 Jahre bestehen zu lassen“. „Wunder geschehen“, ist Klaus Kastberger überzeugt: Das Wiederauferstehen des Klagenfurter Literaturkurses zählt der scheidende Jury-Vorsitzende ebenso dazu wie die Anhebung der Hauptpreis-Dotierung von 25.000 auf 30.000 Euro. Von der Politik fordert er dagegen, „nicht bei der darbenden Freien Kulturszene zu sparen.“

Gleichermaßen eindringlich wie berührend verwebt die 86-jährige Bachmann-Preisträgerin (2020) Helga Schubert in ihrer Klagenfurter Rede zur Literatur persönliche Erinnerungen aus DDR-Zeiten (samt vernichtendem Stasi-Bericht über das Klagenfurter Wettlesen) mit der Zitate-unterlegten Verehrung für Ingeborg Bachmann.

Der erste Lesetag offenbart mit Fiona Sironic (D), Kurt Prödel (D) und Jovana Reisinger (D) drei Texte, die auf Innenschau fußen und von Einsamkeit durchzogen sind. Nach der Pause stimmte das „OstblockMädl“ der Ungarin Kinga Tóth einen großartigen, vielstimmigen, wütenden, poetischen wie hoch politischen Klagegesang im Kontext von Arbeitsmigration an, der sicher nicht ohne Preis nach Hause gehen wird. Fast mehr über ihren Abgang nach der Lesung als über den Text dikutiert die Jury bei Slata Roschal (D), morgen, Freitag (13.30 Uhr), steigt mit Magdalena Schrefel die erste Österreicherin in die Wortarena. 

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