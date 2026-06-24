Jetzt ist das ersehnte Literaturfest gekommen

Erlesen: Das Doppeljubiläum 50 Jahre Bachmannpreis und 100 Jahre Ingeborg Bachmann machen das kleine Klagenfurt ab heute und bis kommenden Sonntag zum Nabel der deutschsprachigen Literaturwelt. Hunderte Fans werden erwartet.
Mittwoch um die Mittagszeit: Wenige Stunden vor der Eröffnung der 50. Tage der deutschsprachigen Literatur ist der umgebaute und neu angelegte Ingeborg-Bachmann-Park des ORF-Landesstudios Kärnten herausgeputzt wie ein Firmling und bereit für das große Doppeljubiläum.
„Einmal muss das Fest ja kommen“
Das neue, runde, weit ausladende Zeltdach spendet wohltuend Schatten, gelbe und rote Stuhlreihen kontrastieren mit leuchtendem Rasengrün und dass erstmals in der 50-jährigen Geschichte des berühmten Wettlesens der Auftakt ausschließlich im Freien über die Bühne geht, fällt unter die Rubrik: Erlesen erfrischend!
Drei Lesetage warten!
Das ist auch der Anblick von Organisator Horst Ebner, der zufrieden lächelnd letzte, prüfende Blicke schweifen lässt: „Es wird ein Fest“, befindet er und nimmt damit (auch) Bezug auf das heurige Motto des Bewerbs, wie stets ein Bachmann-Zitat, das den begehrten Liegestuhl, lange schon Objekt der Begierde, ziert: „Einmal muss das Fest ja kommen!“
Auch die Eröffnung wird übertragen
Nun, jetzt ist es gekommen! Und welche Strahlkraft der Bachmannpreis hat, der seit einem halben Jahrhundert Klagenfurt ins Zentrum der deutschsprachigen Literaturwelt rückt, untermauern viele Faktoren – vom Akkreditierungs-Andrang in- wie ausländischer Medien über das rege Publikumsinteresse bei den Lesungen und Jury-Diskussionen vor Ort, dem breiten Rahmenprogramm bis zum einzigartigen Umstand, dass 3sat 18 Stunden lang (und erstmals auch die Eröffnung zur besten Sendezeit) live überträgt.
Die Tatsache nicht zu vergessen, dass die Tage der deutschsprachigen Literatur auch auf Social Media omnipräsent sind. Sonntag (ab 11 Uhr) werden sechs Preise vergeben, darunter der mit 30.000 € dotierte Ingeborg-Bachmann-Preis der Landeshauptstadt Klagenfurt, 14 Autoren steigen in die Wortarena, die stets mit Spannung erwartete Lesereihenfolge wurde bereits vor der Eröffnung ausgelost, die 27. Klagenfurter Rede zur Literatur hält Helga Schubert.
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