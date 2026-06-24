Jetzt ist das ersehnte Literaturfest gekommen

Auch die Eröffnung wird übertragen

Nun, jetzt ist es gekommen! Und welche Strahlkraft der Bachmannpreis hat, der seit einem halben Jahrhundert Klagenfurt ins Zentrum der deutschsprachigen Literaturwelt rückt, untermauern viele Faktoren – vom Akkreditierungs-Andrang in- wie ausländischer Medien über das rege Publikumsinteresse bei den Lesungen und Jury-Diskussionen vor Ort, dem breiten Rahmenprogramm bis zum einzigartigen Umstand, dass 3sat 18 Stunden lang (und erstmals auch die Eröffnung zur besten Sendezeit) live überträgt.