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Show in Klagenfurt

„Masters of Dirt“: Aufbau läuft auf Hochtouren

Kärnten
25.06.2026 20:00
Das Wörthersee Stadion verwandelt sich gerade in eine gigantische Freestyle-Arena. Felix ...
Das Wörthersee Stadion verwandelt sich gerade in eine gigantische Freestyle-Arena. Felix Ziermann (rechts) hat alles im Blick.(Bild: Wolfgang Handler)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

„Masters of Dirt“ kehrt nach zehn Jahren wieder nach Klagenfurt zurück – und dies mit der größten Show, die es je gab. Die „Krone“ durfte bei den Aufbauarbeiten hinter die Kulissen blicken.

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Insgesamt 14 Rampen, sechs Landungen und zwei gigantische Türme – alleine die nackten Zahlen lassen einen den Atem stocken. Und steht man erst vor diesen Konstruktionen, erstarrt man vor Ehrfurcht. Das absolute Prachtstück des „Masters of Dirt Freestyle Firestorm“-Spektakels am Samstag im Wörthersee Stadion: die Monsterrampe „Big Mamba“: Wer sich über diese wagt, katapultiert sich über eine Sprungdistanz von bis zu 32 Metern durch die Luft!

„Auch unsere ,Next Generation Snowmobile’-Rampen feiern in Klagenfurt Premiere – und werden Schneemobile in schwindelerregende Höhen jagen“, so Mister „Masters of Dirt“ Georg Fechter. „Es ist das größte Show-Setup, das wir je gebaut haben. Nach oben setzt uns kein Dach Grenzen – das werden unsere Freestyle-Profis auch ausnutzen. Sie fliegen höher, als je zuvor. Das wird ein Abend der Rekorde!“

Rekordverdächtiger Aufbau
Nicht weniger beeindruckend – und rekordverdächtig: Die eingspielte „MOD“-Crew, die bei drückender Hitze im Wörthersee Stadion die aufwändige „Bühne“ für das Spektakel binnen weniger Tage aus dem Boden stampft!

Schnell noch Karten sichern für die „Masters of Dirt Freestyle Firestorm“-Show am Samstag (27. 6.) auf www.oeticket.comwww.semtainment.at oder in allen Ö-Ticketvorverkaufsstellen

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