„Masters of Dirt“: Aufbau läuft auf Hochtouren

Insgesamt 14 Rampen, sechs Landungen und zwei gigantische Türme – alleine die nackten Zahlen lassen einen den Atem stocken. Und steht man erst vor diesen Konstruktionen, erstarrt man vor Ehrfurcht. Das absolute Prachtstück des „Masters of Dirt Freestyle Firestorm“-Spektakels am Samstag im Wörthersee Stadion: die Monsterrampe „Big Mamba“: Wer sich über diese wagt, katapultiert sich über eine Sprungdistanz von bis zu 32 Metern durch die Luft!