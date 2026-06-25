„Masters of Dirt“: Aufbau läuft auf Hochtouren

„Masters of Dirt“ kehrt nach zehn Jahren wieder nach Klagenfurt zurück – und dies mit der größten Show, die es je gab. Die „Krone“ durfte bei den Aufbauarbeiten hinter die Kulissen blicken.
Insgesamt 14 Rampen, sechs Landungen und zwei gigantische Türme – alleine die nackten Zahlen lassen einen den Atem stocken. Und steht man erst vor diesen Konstruktionen, erstarrt man vor Ehrfurcht. Das absolute Prachtstück des „Masters of Dirt Freestyle Firestorm“-Spektakels am Samstag im Wörthersee Stadion: die Monsterrampe „Big Mamba“: Wer sich über diese wagt, katapultiert sich über eine Sprungdistanz von bis zu 32 Metern durch die Luft!
„Auch unsere ,Next Generation Snowmobile’-Rampen feiern in Klagenfurt Premiere – und werden Schneemobile in schwindelerregende Höhen jagen“, so Mister „Masters of Dirt“ Georg Fechter. „Es ist das größte Show-Setup, das wir je gebaut haben. Nach oben setzt uns kein Dach Grenzen – das werden unsere Freestyle-Profis auch ausnutzen. Sie fliegen höher, als je zuvor. Das wird ein Abend der Rekorde!“
Rekordverdächtiger Aufbau
Nicht weniger beeindruckend – und rekordverdächtig: Die eingspielte „MOD“-Crew, die bei drückender Hitze im Wörthersee Stadion die aufwändige „Bühne“ für das Spektakel binnen weniger Tage aus dem Boden stampft!
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